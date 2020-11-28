Виктория Боня рассказала об отношениях с Маратом Сафиным

https://static.news.ru/photo/08fd8444-3230-11eb-8848-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Известная своим участием в проекте «Дом-2» Виктория Боня рассказала, что на самом деле связывает её с теннисистом Маратом Сафиным. Телеведущая часто публикует в своих аккаунтах в соцсетях фотографии с прославленным спортсменом и подогревает таким образом слухи об их романе.

Пару заподозрили в отношениях после того, как недавно Виктория и Марат провели вместе время в Монако, где у российской теледивы есть вилла. В интервью на YouTube канале «Алёна, блин!» Боня призналась, что они проводят много времени вместе, но только как друзья.

Мы дружим. Марат — мой друг. Сейчас вот поедем есть хачапури. У нас с ним похожие истории по поводу отношений. У нас обоих повторяются одинаковые сценарии, — призналась Виктория.

В апреле телеведущая распространила информацию о связи пандемии коронавирусной инфекции с развитием сотовых сетей пятого поколения — 5G. По мнению звезды с 6,7 миллиона подписчиков в Instagram, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг COVID-19 нужна для проведения всеобщего чипирования.

Как сообщал NEWS.ru, Боня наконец рассказала, кто же на самом деле «руководит истреблением человечества». Она, отвечая на вопрос о конспирологических теориях про пандемию коронавируса, заметила, что своеобразную войну против людей, в частности, ведёт Всемирная организация здравоохранения.