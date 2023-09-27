Виктории Боне может грозить тюремный срок из-за отказа показывать лицо SHOT: МВД проверяет блогера Боню по статье о мошенничестве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Боня

Министерство внутренних дел России проверяет блогера и модель Викторию Боню по статье «Мошенничество», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, подписчики Бони подали на нее заявление в полицию. Они вступили в ее платный канал, чтобы посмотреть на фотографии ее преображения после операции, однако лица блогер так и не показала.

Отмечается, что Виктория Боня сделала пластическую операцию у звездного хирурга, оперировавшего модель Кендалл Дженнер. При этом она опубликовала лишь одну фотографию, на которой видно опухший после процедуры глаз. Блогер пообещала выложить снимки в закрытый канал, стоимость подписки на который составляла 1300 рублей. Всего туда вступило около 200 человек, но никаких фотографий там так и не появилось.

Сама модель заявила, что она не выложит фотографии до тех пор, пока на закрытый канал не подпишутся 30 тысяч человек. Возмущенные подписчики обратились в полицию с требованием проверить ее не только по статье о мошенничестве, но и на уклонение от уплаты налогов.

Ранее Виктория Боня обратилась к своим подписчикам, обвинив их в жестокости. Таким образом она ответила на критику ее внешности после пластической операции. Блогер призналась, что она боится своего отражения в зеркале из-за отеков.