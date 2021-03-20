«Надо поменьше есть»: Цыганова получает пенсию в размере 11 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/67a7a878-8a53-11eb-911b-96000091f725_660.jpg Фото: vika.tsyganova/instagam.com

Певица Вика Цыганова никогда не работала на предприятиях или в Москонцерте. Поэтому исполнительница получает маленькую пенсию — 11 тысяч рублей. Об этом сама артистка рассказала в программе «Секрет на миллион».

Она подчеркнула, что в их семье хорошо зарабатывает муж. Супруг Цыгановой делает мебель и оформляет дома. Поэтому в целом жаловаться на отсутствие средств к существованию ей не приходится. К тому же она сама делает меховые вещи, на которые начался существенный спрос после коронавирусной пандемии. Однако личная пенсия певицы всё же очень маленькая.

Около 11 тысяч рублей. Иногда хватает волосы покрасить. Что похлопали, то и потопали, что спели, то и заработали. Нам хватает того, что мы зарабатываем, муж зарабатывает. Чтобы беречь фигуру, надо поменьше есть. Волосы покрасил — на гречку не хватило, — сказала певица в эфире телеканала НТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, Цыганова поделилась в День матери, который отмечался 29 ноября, редким фото со своей мамой Людмилой Михайловной. Поклонники отметили, как хорошо выглядят обе женщины.

На снимке 57-летняя Цыганова и её мать позируют, сидя в креслах и нежно глядя друг на друга.