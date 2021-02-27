«Великое воссоединение»: экс-любовница Алибасова переезжает к нему жить

https://static.news.ru/photo/36e94d64-78e1-11eb-9177-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Мать сына Бари Алибасова Елена Уронич намерена переехать жить в Калининград, где сейчас продюсер проходит восстановление.

Информации о женщине немного. Известно, что Алибасова и Уронич связывал бурный роман в середине 80-х годов. У них появился ребёнок. По некоторой информации, пара не виделась 25 лет. Также ходили слухи, что бывшая возлюбленная страдает шизофренией.

Произойдёт великое воссоединение. Отец и мать буду жить вместе. У папы пока, конечно, память продолжает барахлить. Но он уже начал улыбаться, радоваться жизни, — рассказал Бари Алибасов — младший.

Несмотря на болезнь и скорую встречу с Уронич, продюсер уже вовсю начал заигрывать с другими женщинами. Объектом его нового увлечения стала женщина, помогающая ему с реабилитацией.

О какой-то сильной любви между ними сложно говорить. Он, конечно, позволяет в её адрес похотливые словечки, но для неё он прежде всего пациент. Они общаются целыми днями. Она говорит, что он самый потрясающий мужчина в её жизни, — рассказал сын Алибасова.

По словам Алибасова-младшего, реабилитолог играет с отцом в карты, кормит его пять раз в день, а он, в свою очередь, в ней души не чает, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде. В том, что продюсер угодил в больницу с переломом, актриса винит окружение супруга. Случившееся с мужем она назвала «чудовищным происшествием».