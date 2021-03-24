Ведущий «Модного приговора» запретил Долиной носить мини

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Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев похвалил физическую форму певицы Ларисы Долиной, но раскритиковал некоторые её образы. По его мнению, артистке следует отказаться от коротких юбок.

Он отметил, что «фантастическое экспресс-омоложение» певицы дало невероятный результат и порадовался за неё. По словам телеведущего, что у Долиной интересная внешность, которую нужно подчёркивать, поэтому ей очень подойдёт образ «вавилонской грешницы».

Она запоминается своими нарядами. Но я запрещаю Ларисе мешать в нарядах больше трёх цветов, ходить в мини и показывать ноги при высоких сапогах, — сказал Васильев 7days.

Он также порекомендовал певице отказаться от коротких гладких причёсок.

Ранее NEWS.ru писал, что Долина произвела фурор, появившись на публике в эффектном мини-платье на презентации песни Sugar участницы Евровидения от Молдовы Натальи Гордиенко. Коллеги певицы заметили, что она в свои 65 лет сильно похудела и помолодела.