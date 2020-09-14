Ведущая «Утра России» выйдет замуж за 56-летнего экс-супруга Волочковой

https://static.news.ru/photo/8c434f4a-f686-11ea-b562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия» Елена Николаева выходит замуж. О том, что ей сделали предложение, она рассказала подписчикам своего Instagram. Избранником теледивы является 56-летний бизнесмен Игорь Вдовин, бывший муж Анастасии Волочковой.

Журналистка поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала роскошное кольцо на безымянном пальце. Сам Игорь не захотел появляться в кадре.

Николаева пока не раскрывает деталей будущего свадебного торжества. Известно, что влюблённые в отношениях уже более двух лет. Телеведущая знакома с дочерью Вдовина от брака с Волочковой. Ранее она признавалась, что смогла поладить с девочкой и часто посещает с ней культурные мероприятия.

Я восхищаюсь ею, испытываю к ней нежность и тепло. Мы все вместе ходим в кино, театр, на концерты. А в воскресенье собираемся за нашим большим столом на поздний завтрак, переходящий в обед, — рассказывала Николаева.

Долгое время между Анастасией Волочковой и отцом её дочери Игорем Вдовиным был конфликт. В Сети была в ходу переписка между бывшими возлюбленными, в которой Вдовин, не скупясь на нецензурные выражения, просил оставить его в покое.

Ранее NEWS.ru писал, что балерина обвинила экс-избранника в том, что он не вернул ей крупную сумму денег. Артистка призналась, что мужчина её фактически ограбил, заняв у неё $3 млн.