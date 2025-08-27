День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:55

«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку

Депутат ГД Милонов сравнил поздравившую Вакарчука Пугачеву с ведьмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева давно перестала стесняться высказываться в Сети, а ее поздравление лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины» «это поздравление ведьмы черту», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что Примадонне плевать на народ.

Она сделала свой выбор уже давно, когда предала свою страну и уехала. То, что она поздравляет Вакарчука, это ведьма поздравляет черта с чертовым призом, они так друг друга метят. А на народ ей плевать, он всегда для нее был только источником дохода, — сказал Милонов.

Депутат поделился мнением, что самое лучшее наказание для Пугачевой — забвение в России, если о ней перестанут говорить и писать.

Это будет для нее трагично, — добавил он.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что Пугачева «села в лужу», поздравив фронтмена группы «Океан Эльзы». По ее словам, Примадонна показала всем свою истинную сущность. Многие уехавшие из РФ звезды «переобуваются», но Пугачева и ее супруг «продолжают топить себя до талого», добавила Цыганова.

Алла Пугачева
Госдума
Виталий Милонов
Украина
Светлана Комарова
С. Комарова
Виктория Колодонова
В. Колодонова
