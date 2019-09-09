https://static.news.ru/photo/65da93d0-d36f-11e9-ba64-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоу «Вечерний Ургант» с участием Ксении Собчак и Константина Богомолова выйдет в день их свадьбы, 13 сентября. Об этом рассказал сам телеведущий в эфире радио «Комсомольская правда».

На вопрос, приглашён ли он на свадьбу, Ургант ответил, что об этом как раз и пойдёт речь в его телепередаче: почему кому-то приходят приглашения на свадьбу, а кому-то нет. В частности, почему гости должны покупать те подарки, о которых им сообщили в СМС.

Ранее News.ru сообщал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов завершают последние приготовления к свадьбе. Церемония состоится в Bosco Cafe в Петровском пассаже в Москве.