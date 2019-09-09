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Ксения Собчак и Константин Богомолов завершают последние приготовления к свадьбе. Церемония состоится в Bosco Cafe в Петровском пассаже.

В качестве приглашения на торжество пара сделала видео-открытку. В ней они попросили гостей одеваться со вкусом и не приносить в качестве подарка деньги.

Кроме того, стал известен список пожеланий будущих молодожёнов. Они попросили пять халатов от разных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца Frette за 10 тысяч рублей, дорогой диван и комод, передаёт StarHit .

Ранее News.ru писал, что Собчак снова стала объектом повышенного внимания СМИ. Помимо скорой свадьбы с режиссёром Богомоловым, журналисты всё чаще обсуждают её возможную беременность.