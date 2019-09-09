https://static.news.ru/photo/d2071d0c-d2f3-11e9-8386-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущая Ксения Собчак снова стала объектом повышенного внимания СМИ. Помимо скорой свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, журналисты всё чаще обсуждают её возможную беременность. Сегодня Собчак в очередной раз подлила масла в огонь, опубликовав в Instagram снимок, который демонстрирует её заметно округлившийся живот.

В кадре журналистка сидит на диване в халате джинсового оттенка и смотрит в экран своего смартфона. На снимке отчётливо видны её женственные формы. Пользователи предположили, что всему виной игра света. Однако нашлись и те, кто посчитал, что слухи о беременности телеведущей всё-таки были небеспочвенны и стали причиной предстоящего свадебного торжества.

Ранее News.ru писал, что свадьба Собчак и Богомолова пройдёт в Москве в середине сентября. Праздник обойдётся им в несколько миллионов рублей. Банкет пройдёт в Петровском пассаже. На него приглашены 300 гостей.