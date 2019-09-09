Телеведущая Ксения Собчак снова стала объектом повышенного внимания СМИ. Помимо скорой свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, журналисты всё чаще обсуждают её возможную беременность. Сегодня Собчак в очередной раз подлила масла в огонь, опубликовав в
В кадре журналистка сидит на диване в халате джинсового оттенка и смотрит в экран своего смартфона. На снимке отчётливо видны её женственные формы. Пользователи предположили, что всему виной игра света. Однако нашлись и те, кто посчитал, что слухи о беременности телеведущей всё-таки были небеспочвенны и стали причиной предстоящего свадебного торжества.
Ранее News.ru писал, что свадьба Собчак и Богомолова пройдёт в Москве в середине сентября. Праздник обойдётся им в несколько миллионов рублей. Банкет пройдёт в Петровском пассаже. На него приглашены 300 гостей.