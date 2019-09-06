https://static.news.ru/photo/92cbdb12-d08e-11e9-b855-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов сыграют свадьбу в Москве в середине сентября. Праздник обойдётся им в несколько миллионов рублей.

Банкет пройдёт в Петровском пассаже. На него приглашены 300 гостей.

В заведении очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учётом количества приглашённых только застолье обойдётся молодожёнам в 12 млн. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу, — поделился со Star hit генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов.

Услуги флориста, как отмечает издание, обойдутся в четыре миллиона. Но, по словам Морозова, вряд ли жених и невеста будут оплачивать праздник из своего кармана.

Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачёвой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья.

Ни Собчак, ни Богомолов пока не комментируют свадьбу, равно как и предполагаемую беременность невесты. В начале 2019 года телеведущая рассталась со своим мужем, актёром Максимом Виторганом, тогда же у неё начался роман с Богомоловым. Ранее News.ru писал, что режиссёр готов снять новую возлюбленную в своём фильме, если та захочет. Однако совместных творческих планов с телеведущей у него пока нет.