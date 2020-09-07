Вдовец Легкоступовой жалуется, что не может найти могилу жены

https://static.news.ru/photo/d516e728-f171-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Фирсов, супруг недавно умершей Валентины Легкоступовой, жалуется, что не может найти место захоронения своей жены. Родственники певицы не желают с ним общаться и не отвечают на телефонные звонки, Фирсов вынужден сам ходить по кладбищам и искать, где захоронен прах супруги.

Яхтсмен утверждает, что не виноват в смерти Легкоступовой. Но её родственники уже наняли адвоката, чтобы засудить вдовца, пишет KP.RU. Друзья и знакомые певицы ходят по различным ток-шоу, пытаясь отыскать правду о смерти Легкоступовой.

Ищу, где захоронен прах Валюши, — приводит издание слова Фирсова.

По его словам, как только следствие определится с выводами, он заберёт вещи из опечатанной квартиры жены и отправиться на регату. По словам яхтсмена, он хотел бы развеять прах жены на Тенерифе в Испании, но родные категорически против этого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Штурм раскрыла новые подробности биографии вдовца Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова. По её словам, яхтсмен, который позиционировал себя как богатого человека, на самом деле положил глаз на недвижимость матери певицы в Крыму.