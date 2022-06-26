Вдова Шатунова решила пропустить прощание с мужем Директор Кудряшов заявил, что вдова Шатунова не придёт на прощание из-за её непубличности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана не придёт на церемонию прощания с покойным мужем, так как она «непубличный человек». Об этом сообщил директор музыканта Аркадий Кудряшов во время гражданской панихиды, передаёт из траурного зала Троекуровского кладбища журналист NEWS.ru.

Супруги не будет [на прощании], потому что она непубличный человек, — объяснил Аркадий Кудряшов.

Ранее основатель группы «Ласковый май» и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов сообщил, что вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.

Директор умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что тот «ненавидел» продюсера коллектива Андрея Разина.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с Шатуновым, в ней можно увидеть фото и видео гражданской панихиды.