Вдова Грачевского показала могилу мужа на сороковой день после его смерти

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Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская посетила могилу покойного мужа на сороковой день после его смерти.

После похорон вдова уже несколько раз приходила на кладбище, каждый раз публикуя фотографии захоронения. На новом снимке, выложенным Белоцерковской в Instagram, видно, что могила Грачевского утопает в свежих цветах.

Сорок дней без тебя, — подписала фото Екатерина Белоцерковская.

Ранее вдова Бориса Грачевского призналась, что ей с каждый днём становится только хуже. Женщина не в силах пережить потерю любимого мужа, и время ей нисколько не помогает. Страдания не заглушает даже работа, к которой приступила Белоцерковская. Она является актрисой и певицей.

Белоцерковская не может смириться, что создателя «Ералаша» больше нет и каждый день публикует фотографии мужа. В феврале они отметили бы пятилетие свадьбы. Теперь она единственная кормилица в семье, ей самой придётся поднимать сына Филиппа, которому нет ещё и года, писал NEWS.ru.

Борис Грачевский умер на старый Новый год в возрасте 71 года. У мэтра остались двое взрослых детей от первого брака, восьмилетняя дочь от предыдущего. Худрук «Ералаша» умер от коронавируса.