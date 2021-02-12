Вдова Грачевского рассказала об ухудшении самочувствия

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Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что ей с каждый днём становится только хуже. Женщина не в силах пережить потерю любимого мужа и время ей нисколько не помогает.

Страдания не заглушаются даже работой, к которой приступила Белоцерковская. Она является актрисой и певицей.

Говорят, что со временем будет легче... Но не мне... С каждым днем мне только хуже... Я пытаюсь... Но все тщетно, — призналась молодая вдова в Instagram.

Белоцерковская не может смириться, что создателя «Ералаша» больше нет и каждый день публикует фотографии мужа. В феврале они отметили бы пятилетие свадьбы. Теперь вдова единственная кормилица в семье, ей самой придётся поднимать сына Филиппа, которому нет ещё и года.

Борис Грачевский умер на старый Новый год в возрасте 71 года. У мэтра остались двое взрослых детей от первого брака, восьмилетняя дочь от предыдущего. Худрук «Ералаша» умер от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 14 февраля исполнился месяц со дня смерти создателя «Ералаша» и руководителя популярного киножурнала Бориса Грачевского. Его близкие уже отошли от первого шока и начали возвращаться к привычной жизни. О своём желании начать работать рассказала и вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская.