Вдова Грачевского назвала причину своей госпитализации

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, почему очутилась в больнице, куда её доставили прямиком с кладбища. Вдова основателя «Ералаша» присутствовала на церемонии открытия памятника супругу, сообщает РБК.

У женщины во время траурного мероприятия сдали нервы и резко упало давление.

Уже всё нормально. Я дома. Перенервничала. Упало давление очень сильно. Не нужно волноваться, — сказала Белоцерковская.

В пятницу, 14 января, на Троекуровском кладбище на могиле Бориса Грачевского открыли памятник. Это событие приурочили к первой годовщине со дня его смерти. На открытии монумента, куда вдова Екатерина Белоцерковская приглашала прийти всех, кто помнит основателя «Ералаша» и хочет почтить его память, присутствовали вторая жена режиссёра Анна Грачевская, народный артист России Эммануил Виторган, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, актриса Ольга Кабо, артист эстрады Николай Бандурин, певец Владимир Лёвкин и др.

Ранее NEWS.ru выяснил, что происходит в годовщину смерти Бориса Грачевского с его главным детищем — журналом «Ералаш». Сразу после ухода Грачевского из жизни между гендиректором киножурнала Аркадием Григоряном и тремя бывшими жёнами режиссёра развернулась настоящая битва за наследство, значительную часть которого составляет доля в империи «Ералаша».