Под страхом конца: Вассерман изъявил готовность расстаться с девственностью

https://static.news.ru/photo/0306638e-0bcb-11eb-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эрудит, публицист и журналист Анатолий Вассерман, известный тем, что дал обет целомудрия, согласился расстаться с девственностью. Однако назвал условия для этого, едва ли осуществимые в реальной жизни.

67-летний интеллектуал не женат, бездетен и утверждает, что всю свою жизнь оставался верен данному себе слову. Тем не менее он заявил, что нарушил бы его, оставшись единственным мужчиной на Земле.

Пришлось бы. Куда я денусь! Но пока предпочитаю перекладывать эту обязанность на других, — сказал Вассерман в передаче на НТВ.

Вместе с тем он дал понять, что терять девственность ради спасения человечества перед концом света, ему вряд ли придётся.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вассерман предрёк России начало новой войны после глубокого финансового кризиса, а французский кутюрье Жан-Поль Готье назвал его самым красивым мужчиной страны.