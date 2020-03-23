https://static.news.ru/photo/a5fa1ebe-6d06-11ea-86f3-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия выдержит нынешнюю экономическую ситуацию и уже к осени сможет стабилизировать ситуацию на рынках. Об этом заявил политолог Сергей Марков, комментируя слова Анатолия Вассермана о начале новой войны после глубокого финансового кризиса.

По его словам, сравнивать нынешние реалии с периодом Великой депрессии по меньшей мере глупо. Тогда «упала» биржа, произошёл кризис доверия в системе кредитования, который усугубился падением цен на сырьё и производство. Всё это стало «началом трагического конца, который мы называем сегодня Вторая мировая война», передаёт «Вечерняя Москва».

Сейчас перед Россией и другими странами стоит другая проблема — китайский коронавирус, но даже это не может привести к сценарию столетней давности.

Решение обрушить цены на чёрное золото было принято и самой Россией. Какой смысл? По некоторым данным, чтобы рухнули производители сланцевой нефти в США, поэтому всё идёт по утверждённому сценарию, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в 2015 году рубль упал не на 7–10%, как сейчас, а на целых 100%, однако и тогда ничего ужасного не произошло.

Даже наоборот, мы получили хороший стимул для решительной политики импортозамещения и применения контрсанкций. Мы выдержали и могли стабилизировать ситуацию малой кровью, — заключил он, добавив, что ситуация стабилизируется уже осенью.

Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк России нулевой рост ВВП и инфляцию выше 6% из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков.