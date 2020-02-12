https://static.news.ru/photo/9158370e-4e0f-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Французский кутюрье Жан-ПольГотье оценил образы российских звёзд. Своё мнение он высказал в шоу «Осторожно, Собчак!».

В частности, Готье назвал Вассермана самым красивым мужчиной в России. Из женщин ему больше всего понравился образ бывшего сенатора Валентины Петренко.

В каждой программе Ксения Собчак показывает фото известных личностей и просит гостя выбрать того, кто ему нравится. При этом выбор колеблется от того, кто должен управлять страной до просто самого красивого.

Готье колебался между Алексеем Венедиктовым и Вассерманом, но в итоге остановился на последнем, сказав, что он в восторге, как выглядит самый известный российский умник.

Мне нравится, что он сам в восторге от того, как выглядит. Здесь много самоиронии. И все эти штуки в карманах, — сказал кутюрье.

Также французу пришёлся по душе образ Рамзана Кадырова: у него костюм оказался «в тон бороды».

Среди женщин Готье выбирал Елену Мизулину и Валентину Петренко, заявив, что образ последней «наиболее забавный».

Мне безумно нравится ее прическа, любопытная особа. А этой даме безразлично, как она выглядит, — прокомментировал свой выбор модельер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова не согласилась с французским модельером Жан-Полем Готье, который не нашёл в России привлекательных мужчин-манекенщиков. Она предположила, что Готье просто не успел их рассмотреть, а своим «эталоном мужчины» балерина назвала популярного телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева.