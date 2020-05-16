Васильев рассказал, насколько за время болезни похудела Бабкина

https://static.news.ru/photo/e165a62e-9765-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, сильно похудела. Об этом рассказал её коллега Александр Васильев.

Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней, — отметил ведущий программы «Модный приговор».

По его словам, народная артистка стройная и прекрасная. Их ситуации нельзя сравнивать, так как у него болезнь протекала в лёгкой форме. Но звёзды уже восстановились и готовы вернутся к съёмкам в их любимом шоу. На помощь придёт ведущая Первого канала Юлия Барановская. Она готова помочь своим друзьям провести несколько передач, чтобы на них не было большой нагрузки, передаёт KP.ru.

Ранее историк моды, слёгший с двусторонней пневмонией, заявлял, что его заразила певица Надежда Бабкина. Он общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.

Через некоторое время Васильев озвучил результаты теста на коронавирус. Специалисты не обнаружили вирус в его крови. Однако врачи медицинского учреждения, в котором лежала Бабкина, подтвердили, что у неё действительно был COVID-19, писал NEWS.ru.