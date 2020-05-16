Васильев рассказал, насколько за время болезни похудела Бабкина

Певица Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, сильно похудела. Об этом рассказал её коллега Александр Васильев.
Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней, — отметил ведущий программы «Модный приговор».
По его словам, народная артистка стройная и прекрасная. Их ситуации нельзя сравнивать, так как у него болезнь протекала в лёгкой форме. Но звёзды уже восстановились и готовы вернутся к съёмкам в их любимом шоу. На помощь придёт ведущая Первого канала Юлия Барановская. Она готова помочь своим друзьям провести несколько передач, чтобы на них не было большой нагрузки,
Ранее историк моды, слёгший с двусторонней пневмонией, заявлял, что его заразила певица Надежда Бабкина. Он общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.
Через некоторое время Васильев озвучил результаты теста на коронавирус. Специалисты не обнаружили вирус в его крови. Однако врачи медицинского учреждения, в котором лежала Бабкина, подтвердили, что у неё действительно был COVID-19, писал NEWS.ru.
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