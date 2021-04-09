Васильев нашёл объяснение неувядающей красоте Ротару

https://static.news.ru/photo/5123543c-99fb-11eb-a4fe-96000091f725_660.jpg София Ротару Фото: vk.com/s.rotaru

Историк моды и телеведущий Александр Васильев считает, что объяснение неувядающей красоты певицы Софии Ротару и прекрасной физической формы может быть только мистическое.

Возраст её не берёт! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости, — цитирует Васильева Пятый канал.

Историк моды добавил, что на сегодняшний день Ротару — единственная из артисток 70-х годов, которая смогла сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица.

Васильев также похвалил манеру одеваться певицы. Он отметил, что Ротару не ошибается с выбором длины платьев и правильно дозирует «прозрачность» в своих нарядах.

Ранее NEWS.ru писал, что секреты молодости 73-летней Ротару раскрыл пластический хирург Иван Володченков. Он отметил, что артистка всегда придерживалась здорового образа жизни, долгое время жила у моря, что благотворно отразилось на цвете её лица. Кроме того, он предположил, что артистка омолаживается с помощью липофилинга, то есть собственного жира.