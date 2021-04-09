Васильев нашёл объяснение неувядающей красоте Ротару

Историк моды и телеведущий Александр Васильев считает, что объяснение неувядающей красоты певицы Софии Ротару и прекрасной физической формы может быть только мистическое.
Возраст её не берёт! Я бы сказал, что Ротару вступила в сговор с высшими силами. Она знает секрет вечной молодости, — цитирует Васильева Пятый канал.
Историк моды добавил, что на сегодняшний день Ротару — единственная из артисток 70-х годов, которая смогла сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица.
Васильев также похвалил манеру одеваться певицы. Он отметил, что Ротару не ошибается с выбором длины платьев и правильно дозирует «прозрачность» в своих нарядах.
Ранее NEWS.ru писал, что секреты молодости 73-летней Ротару раскрыл пластический хирург Иван Володченков. Он отметил, что артистка всегда придерживалась здорового образа жизни, долгое время жила у моря, что благотворно отразилось на цвете её лица. Кроме того, он предположил, что артистка омолаживается с помощью липофилинга, то есть собственного жира.