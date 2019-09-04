https://static.news.ru/photo/f92406fa-cf08-11e9-9dfb-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: kativarnava/instagram.com

Артистка телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава считает юмор лучшим оружием против хамства, негатива и зависти в соцсетях. Она призналась, что ей проще написать в ответ фельетон, чем тратить время на блокировку хейтеров.

Варнава рассказала «Телепрограмме», что чаще всего в сетях ей задают вопросы про нос, про «зачем постоянно кривляться» и про «рожать не пора ли».

Но если беситься из-за каждого негативного комментария, то какой смысл вообще выходить в соцсети и выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, — считает она.

Как писал News.ru, Екатерина Варнава устроила странные танцы посреди торгового зала магазина бытовой техники. Она разместила видеоролик, на кадрах которого исполнила непонятные «вариации» под довольно известную мелодию. Поклонники звезды незамедлительно отреагировали на её выходку. Они отметили её артистичность, раскованность, а также пластичность. За два часа ролик посмотрели более 600 тысяч подписчиков.