Валерия назвала самых добрых артистов России Валерия отнесла Хабенского и Краймбрери к числу самых добрых артистов

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Валерия

Певица Валерия назвала самых добрых артистов России в ходе доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. К ним она отнесла самого Хабенского и певицу, автора собственных композиций Мари Краймбрери. В беседе с корреспондентом NEWS.ru исполнительница также отметила, что в соцсетях много злости.

Я вообще радуюсь, когда люди наши разворачиваются в сторону добра. Вот когда почитаешь соцсети, думаешь: «Что же все такие злые? Один сплошной хейт». Но нет, не хейтом единым, друзья. Все равно позлословить? Да-да-да, а вот пожалеть кого-то немногие могут. Но, наверное, большая часть людей способны сострадать, — заявила певица.

В ходе общения с прессой она также рассказала, что ее внучка Селин выздоровела и отлично чувствует себя после перенесенной болезни. Речь идет о трехгодовалой дочери сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы.

Ранее Валерия призналась, что хочет нянчить как можно больше внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» малышей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, дома находятся примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.