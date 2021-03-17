Валерий Меладзе в суде рассказал о перестрелке в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/c3fc5a96-9555-11e9-954a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певец Валерий Меладзе выступил в качестве свидетеля на суде по делу о перестрелке, которая произошла в «Москва-Сити» в 2017 году.

Как сообщает «Московский комсомолец», в ходе слушаний по делу в Пресненском суде Меладзе рассказал , что вышел на сцену, исполнил свой номер, после чего вернулся в гримёрку. Вскоре туда прибежали испуганные артистки и гости, которые сообщили певцу о начавшейся перестрелке.

По словам Меладзе, его это не испугало, поскольку ранее ему доводилось слышать выстрелы.

Артисты и гости провели в гримёрке всю оставшуюся часть вечера, а затем их вывели на улицу через пожарный выход.

Инцидент произошёл 17 ноября 2017 года в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око». Там свой 55-й день рождения отмечал предприниматель Дмитрий Павлов, также известный в криминальных кругах как Павлик. В ходе мероприятия охранники гостей юбиляра повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля. В результате началась перестрелка. Были задержаны более 30 человек, 10 человек обратились за помощью врачей. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

Ранее экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила в Instagram, что ждёт третьего ребёнка от своего супруга Валерия Меладзе. Об этом писал NEWS.ru.