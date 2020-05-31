Валдис Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России

https://static.news.ru/photo/592d0af6-a3bb-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Валдис Пельш, которому 5 июня исполнится 53 года, в преддверии дня рождения рассказал о своих планах и объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, откуда он родом.

Пельш признался, что все съёмочные проекты, в которых он задействован, приостановлены в связи с пандемией коронавируса. По этой же причине день рождения он планирует отпраздновать скромно. Впрочем, рассказал ведущий, он не любит их отмечать и не ощущает свой возраст.

На вопрос о том, не хотел бы он, заядлый путешественник, родившийся в Латвии и живущий в России, пожить где-то ещё, Пельш ответил отрицательно.

Наверное, нет. Очень люблю Россию, не меньше, чем Латвию. Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно ещё поездить по России, есть несколько точек, которые мне обязательно нужно застолбить. Так что я здесь ещё поживу, — цитирует ведущего «Вечерняя Москва».

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