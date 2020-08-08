Стать богатым и знаменитым — для большинства заветная мечта. Но для этого нужно долго учиться, усердно работать и многим жертвовать. Как правило, да, но некоторым достаточно просто записать пару смешных коротких видео в TikTok — и деньги уже текут рекой. Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых тиктокеров в мире. Лидером стала 19-летняя американка Эддисон Рэй Истерлинг, заработавшая за последний год $5 млн. Среди россиян в китайской соцсети тоже есть свои звёзды, и некоторые, несмотря на юный возраст, уже могут похвастаться шестизначными цифрами на счетах. Кто они — в материале NEWS.ru.