Известный комик с ТНТ признался, что может стать ведущим на Первом канале Вадим Галыгин признался, что может стать ведущим на Первом канале

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вадим Галыгин

Юморист и телеведущий Вадим Галыгин в разговоре с «Народными Новостями» заявил, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст пообещал ему должность ведущего одной из программ. Вместе с этим он опроверг слухи о том, что программа станет аналогом музыкального конкурса «Голос».

Вчера по предложению Александра Васильевича Маслякова я провел игру Высшей лиги КВН. Я был ведущим на Первом канале. Константин Львович во время празднования юбилея КВН всенародно обещал, что пригласит меня на Первый канал в качестве ведущего. Действительно, предложение сделано, скоро увидимся на экранах. Но это не шоу «Голос», — подчеркнул Галыгин.

Ранее стало известно, что кресло певца и композитора Александра Градского в жюри шоу «Голос» оставят пустым. На Первом канале пока не подтвердили эту информацию, но и опровергать не стали, отметив, что владельцы проекта в Нидерландах согласились с решением команды в России.

Предпоследний эфир с участием музыканта был снят за 11 дней до его смерти. В эфир он вышел 3 декабря. Перед началом эфира Дмитрий Нагиев в чёрной одежде и на чёрном фоне выразил чувства команды проекта по отношению к музыканту. Нагиев отметил, что Градский для тех, кто с ним работал, был не только наставником проекта, но и наставником по жизни — «мудрым, непреклонным и бесстрашным».