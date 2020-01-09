В «Яндекс.Такси» прокомментировали скандал с женой футболиста «Урала» Павла Погребняка Марией. Водитель этого сервиса накинулся на неё с угрозами и выкинул из машины.
В компании отметили, что мужчина вёл себя недопустимо и нарушил все мыслимые правила.
Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, — подчеркнули представители «Яндекс. Такси».
Там добавили, что светской львице вернули деньги за испорченную поездку,
Как писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.
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