Фото: mariapoga/instagram.com

Компания Parlophone Records анонсировала выход нового мини-альбома британского музыканта Дэвида Боуи.

Лейбл опубликовал редкую версию известной композиции Боуи The Man Who Sold The World, которая в 2020 году отмечает 50-летие. Песня в альтернативном исполнении была записана в ноябре 1996-го для радио....