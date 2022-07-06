«В случае невыполнения может отменить концерт»: опубликован райдер Билана В Сети опубликован требовательный райдер Билана: «В случае невыполнения может отменить концерт»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Билан

В интернете опубликован концертный райдер певца Дмитрия Билана. Популярный исполнитель требует от организаторов предоставить ему автомобиль представительского класса, отдельное место в самолете для перевозки музыкальных инструментов, а в самом аэропорту он должен находиться в VIP-зале. Райдер представил портал PeopleTalk.

Также Билан требует предоставить ему двух телохранителей, которые будут следить за его безопасностью во время концерта. На самой выступление должно быть занято не менее десяти мест на каждую тысячу имеющихся. Кроме этого, категорически запрещается отвлекать и тревожить исполнителя, и разглашать его конфиденциальную информацию.

Отмечается, что требования Билана от концертных организаторов наиболее привередливы — певец не собирается терпеть «никаких поблажек» и просит «только самое лучшее».

В случае невыполнения одного из условий райдера, концертный директор вправе отменить концерт без последующего ущемления прав артиста, — подчеркивается в его райдере.

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