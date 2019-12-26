https://static.news.ru/photo/de836aba-27e2-11ea-aaff-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Популярная актриса Кристина Асмус стала новой героиней в клипе рэп-исполнителя Егора Крида.

Асмус сыграла роль возлюбленной музыканта в его новом клипе Love is. На официальной страничке Егора Крида на видеохостинге YouTube появился пока тизер, но он уже наделал много шума в Сети.

Должны же быть какие-то границы у человека, если уже оступилась в одной картине с интим-сценами, где они были неуместны, зачем лезть в другое болото, — прокомментировал клип один из поклонников Крида.

Остальные комментаторы начали шутить, что мужу Кристины Асмус Гарику Харламову этот клип точно не понравится.

Ранее актёр Павел Табаков поддержал свою коллегу Кристину Асмус, которая подверглась критике после съёмок в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что она по-настоящему изменила своему мужу. По словам Табакова, Асмус и Иван Янковский хорошо отработали, раз кадры вызвали такой резонанс, писал NEWS.ru.