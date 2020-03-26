https://static.news.ru/photo/0358d738-6f4d-11ea-a7fb-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скончавшаяся год назад певица Юлия Началова перед смертью работала над новой композицией «Останься», которую написал композитор Слава Бодолика.

За неделю до госпитализации артистка пришла в студию к композитору попробовать себя в новом материале. Она планировала записать трек, когда выйдет из больницы. Как рассказала директор Началовой Анна Исаева, она очень переживала, что не может репетировать, и мечтала скорее восстановиться. На девятый день после смерти артистки их турменеджеру Володе приснилась эта песня, пишет StarHit.

Он отчетливо слышал каждое слово трека, который не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, мы стали искать. Нашли не полноценную запись, а отрывки, распевки, — отметила Исаева.

В результате песню удалось собрать в трек, название оставили прежним. В будущем планируется выпустить ещё несколько песен в исполнении Началовой и сделать под них танцевальные номера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает писать письма покойной маме. Об этом рассказал дедушка девочки, отец певицы Виктор Началов. Он выпустил трогательную книгу в память о дочери.