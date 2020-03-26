Скончавшаяся год назад певица Юлия Началова перед смертью работала над новой композицией «Останься», которую написал композитор Слава Бодолика.
За неделю до госпитализации артистка пришла в студию к композитору попробовать себя в новом материале. Она планировала записать трек, когда выйдет из больницы. Как рассказала директор Началовой Анна Исаева, она очень переживала, что не может репетировать, и мечтала скорее восстановиться. На девятый день после смерти артистки их турменеджеру Володе приснилась эта песня,
Он отчетливо слышал каждое слово трека, который не мог знать наизусть! Он начал звонить в студию, мы стали искать. Нашли не полноценную запись, а отрывки, распевки, — отметила Исаева.
В результате песню удалось собрать в трек, название оставили прежним. В будущем планируется выпустить ещё несколько песен в исполнении Началовой и сделать под них танцевальные номера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина продолжает писать письма покойной маме. Об этом рассказал дедушка девочки, отец певицы Виктор Началов. Он выпустил трогательную книгу в память о дочери.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен