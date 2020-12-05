В Сети опубликовали памятное фото Заворотнюк с мужем

https://static.news.ru/photo/41a3fd5a-3721-11eb-99bd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонники опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram фото актрисы Анастасии Заворотнюк, запечатлённой с её мужем Петром Чернышёвым.

Так, на представленном кадре Заворотнюк позирует в чёрном топе на тонких бретельках с супругом. Муж и жена улыбаются и смотрят в объектив камеры.

Известно, что данный кадр был сделан в Сочи в 2018 году. Чернышёв прибыл туда на гастроли, а Заворотнюк присоединилась к супругу после окончания тура.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По словам Анны, её мать борется с заболеванием как настоящий боец.