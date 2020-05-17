В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима

https://static.news.ru/photo/3807afc4-9836-11ea-942e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова всегда славилась шикарной шевелюрой и ярким макияжем. Но близкий друг звезды Александр Богданович, вспоминая молодость, опубликовал архивный снимок, на котором артистка запечатлена в неприглядном виде.

По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать. Короткие волосы. Макияжа практически нет. Домашняя одежда. Фанаты были шокированы увиденным. Однако они всё же поддержали своего кумира, отметив, что с возрастом певица стала только прекраснее.

Врач-косметолог Марта Орлова оценила архивное фото. Специалист считает, что исполнительница, безусловно, прибегает к омолаживающим процедурам, но делает это разумно.

Благодаря грамотному уходу она выглядит намного моложе своего возраста. Стоит отметить, что на протяжении многих лет мы видим Ирину примерно в одном и том же весе, что тоже благотворно сказывается на её внешности, — отметила косметолог в разговоре с KP.RU.

Как писал NEWS.ru, певица Ирина Аллегрова отсудила 14 млн рублей за непостроенный особняк. Решение в пользу артистки принял Никулинский суд Москвы. Судья удовлетворил её претензию к Наталье Денисовой, вдове застройщика Владимира Денисова. Он должен был возвести для артистки особняк в Новой Москве. В 2014 году певица передала застройщику 10 млн рублей.