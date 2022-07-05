В редакции передач Андрея Малахова раскрыли неприятную правду о шоу Сотрудник редакции передач Андрея Малахова: чем «мерзотнее» шоу, тем лучше

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Малахов

Один из сотрудников редакции передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» прокомментировал NEWS.ru информацию о том, что его коллеги часто «похищают» или перекупают участников конкурирующих передач, а редакторы провоцируют героев на выплеск эмоций. По его словам, накрутка и накал страстей действительно являются основной целью работы с персонажами в проектах Малахова.

Чем «мерзотнее» это выглядит, тем лучше. Людей на шоу затягивают в основном таким путем, что многие из них до последнего не знают, что они приехали на съемку в студию. На этом этапе в дело вступают редакторы, которые всячески играют на человеческих эмоциях и пытаются вынуть всю грязь, вскрыть все старые раны и обиды, — заявил источник.

Он уточнил, что «переманивать» героев из других передач удается за счет денег и объяснений, что на других шоу денег могут не выплатить вовсе. Кроме того, в программах, посвященных проблемам опеки над детьми, самих детей используют как повод заманить героев в студию, и обещают помощь в решении связанных с этим проблем, но не обеспечивают ее.

Мол, «мы решим все ваши проблемы, и ребенок останется с вами», или дается отцу обещание, что канал уладит все его разногласия с бывшей женой по поводу опеки над ребенком, а в результате, к сожалению, практически всегда, это в глубочайшей степени неправда, — отметил источник.

Ранее стало известно, что Малахов планирует снять шоу о детях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Отмечается, что на «Исповедь детей Жириновского» отведут два часа. При этом шоу Малахова выйдет в новом формате и с новым названием. По данным источника, в главной роли выступит бывший депутат Госдумы Игорь Лебедев, который недавно якобы сменил паспорт и теперь носит имя Давид Гарсия. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что фракция прокомментирует новое шоу только после его выхода, так как пока неизвестно, выйдет ли программа в эфир, что расскажут приглашенные гости и как это отразится на партии.