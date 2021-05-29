В Петербурге объявился внебрачный сын Абдулова

https://static.news.ru/photo/3010583e-c076-11eb-8128-96000091f725_660.jpg Сергей Шипотько Фото: serzh.shipodko/instagam.com

Музыкант из Санкт-Петербурга, 47-летний Сергей Шипотько заявил, что является «внебрачным сыном» артиста Александра Абдулова. Объявившийся наследник уже сделал ДНК-тест. Как сообщает KP.RU, узнал он об этом только в 2016 году от умирающей матери.

Сын, мне осталось недолго. Но ты должен знать правду. Твой отец — артист Александр Абдулов, — передал слова матери Шипотько.

По его словам, мать была заядлой театралкой. Шипотько рассказал, что она познакомилась с Абдуловым, когда ей было 22 года. Их роман длился около полугода, но свадьбой так и не закончился. Родственники матери были достаточно обеспеченными, поэтому в деньгах она не нуждалась и родила ребёнка для себя, потому что Абдулов был «мужчина красивый».

По словам Шипотько, Абдулов сразу сказал его матери, что ребёнка не примет, и попросил её на эту тему не распространяться, так как «у него таких сыновей много».

Также он заявил, что сделал ДНК-тест, который показал 50-процентное родство с известным артистом. При этом в издании подчеркнули, что слова Шипотько пока ничем не подтверждены.

Ранее стало известно, что композитор Игорь Крутой уже много лет скрывает, что у него есть внебрачный сын. Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что после знакомства с «новым папой» молодой человек сменил имя и бросил своего «не биологического» отца.