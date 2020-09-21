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В Общественной палате поддержали претензии Тарзана к госканалам

17:20, 21 сентября 2020 12
Фото: unsplash.com

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ и руководитель Фонда защиты национальных ценностей России Александр Малькевич выступил на стороне стриптизёра Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, в его претензиях к государственным телеканалам на фоне шумихи из-за измены жене — певице Наташе Королёвой.

Слова президента организации артист опубликовал в комментариях к своему посту в Instagram.

Нет никакого права у государственного телевидения создавать жёлтый контент. За государственный счёт. Миллиарды рублей из бюджета идут в качестве субсидий на федеральные каналы. А они, в свою очередь, ежедневно показывают нам что-то совершенно запредельное в эфире, — считает Малькевич.

По его словам, подобная практика нормальна для кабельных и частных телеканалов. А госканалам стоит формировать общественное мнение вместо «показывания едва ли не секса в прайм-тайм».

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Однако многие подписчики и пользователи Сети с мнением не согласились.

Ранее Сергей Глушко попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и не распространять информацию «с нарушением закона». Танцор заявил, что его семье причинён «существенный моральный вред».

Поводом для публикаций в СМИ послужил скандал, в центре которого оказался муж Наташи Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

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