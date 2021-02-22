В квартире украинской певицы из-за снега рухнул потолок

https://static.news.ru/photo/cdcbb688-75e7-11eb-96fb-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/polyakovamusic/facebook.com

Украинская певица Ольга Полякова рассказала о рухнувшем из-за снега потолке в её квартире на Институтской улице в центре Киева.

Последствия обрушения артистка сняла на видео. По словам певицы, в ЧП виноваты коммунальные службы, которые вовремя не почистили крышу. Инцидент произошёл утром 22 февраля, когда дети Поляковой собирались в школу. Однако потолок начал протекать ещё накануне, 19 февраля.

На кадрах, опубликованных артисткой в Facebook, видно, что в гостиной с потолка на диван упали большие куски гипсокартона. Полякова опасается, что в любой момент может упасть люстра.

Также из-за протекания крыши начали выпадать лампы из потолка и залита техника в комнате её дочери. Полякова возмутилась, что коммунальщики не выполняют свои обязанности, несмотря на то что за услуги ЖКХ она платит около 35 тысяч гривен в месяц.

В ноябре 2020 года Ольгу Полякову раскритиковали за её выступления в Дубае на одной площадке с российской звездой Филиппом Киркоровым. Вернувшись домой, она удивилась гневным комментариям украинцев, которые обвинили певицу в измене родине. Тогда Полякова спела на фестивале PaRus 2020, в ходе которого Киркоров заявил о воссоединении России и Украины. Он публично назвал встречу с украинской артисткой «воссоединением» двух стран в российский День народного единства, писал NEWS.ru.