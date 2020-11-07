Украинская певица оправдалась за концерт с Киркоровым в Дубае

https://static.news.ru/photo/85697640-214c-11eb-bfe3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Полякова Фото: polyakovamusic/instagram.com

Украинская певица Ольга Полякова резко отреагировала на критику её выступления в Дубае на одной площадке с российской звездой Филиппом Киркоровым. Вернувшись домой, она удивилась гневным комментариям украинцев, которые обвинили певицу в измене родине.

С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? — задалась вопросом певица в Instagram.

Полякова не поняла, почему соотечественники накинулись на неё за выступление на фестивале PaRus 2020, в ходе которого Киркоров заявил о воссоединении России и Украины. Он публично назвал встречу с украинской артисткой «воссоединением» двух стран в российский День народного единства.

Певица считает, что на неё специально натравливают людей, поскольку она стала громко говорить о том, что украинские власти убивают малый бизнес, однако критику она не принимает, «не тот случай».

В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь её с вами согласовывать, обсуждать, — написала исполнительница.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киркоров недавно стал героем и другого скандала. Шутливый по замыслу поцелуй Валерии и Киркорова на глазах у Пригожина вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Ситуация, которая должна была стать комичной, возмутила пользователей. Снимал видео с поцелуем сам Иосиф Пригожин, он-де и опубликовал его на своей странице.