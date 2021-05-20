«Родные, что вы творите!»: Марию Миронову возмутил запрет посещать Украину

https://static.news.ru/photo/b6a5d10e-ba0d-11eb-a07f-96000091f725_660.jpg Мария Миронова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские власти запретили посещать страну трём российским артистам: Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой. Последняя возмутилась на своей странице в Instagram действиями Министерства культуры и информационной политики соседнего государства, отметив, что «в Крыму не была» и «на четверть ваша».

Друзья, вы серьёзно???!!!!! Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и Вдруг... узнаю ,что меня объявили Угрозой Национальной безопасности Украины!!!! Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! <...> Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! Няня Федюшина (Фёдор. — младший сын Мироновой, 2019 года рождения. — NEWS.ru) сейчас в Киеве, родные, что вы творите!!!!!!!!! Володя Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины. — NEWS.ru), остановись!! — написала звезда.

В мае Киев запретил посещать Украину российскому рэперу Моргенштерну. Причина та же — шоумен якобы угрожает нацбезопасности. В чёрном списке на данный момент свыше 180 деятелей культуры РФ. Его постоянно расширяют с августа 2015-го. В него уже вошли Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских музыкантов и актёров в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, которым запрещён въезд на территорию страны. В чёрный список попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.