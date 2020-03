Официальное разъяснение: "Учитывая большое количество Ð½ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ñ‹Ñ ÐºÑ€Ð¸Ð²Ð¾Ñ‚Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð² и обвинений Л.В.Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную Ñ Ñ€Ð¾Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑŽ событий. Л.В.Лещенко, вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение Ð¿Ñ€Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð»Ð¾ транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из ÑÑ‚Ð¸Ñ ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ был опубликован Мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение - все здоровы." Директор НО "Культурный фонд Льва Лещенко". Андрей Гайдель #Лещенко #ЛевЛещенкоОфициально #ЛещенкоНовости

