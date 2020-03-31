https://static.news.ru/photo/6acb44a0-7344-11ea-9e80-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко не нарушал режим карантина, введённый мэром Москвы, так как вернулся за пять дней до обязательной двухнедельной самоизоляции.

Об этом заявил глава культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель.

Лещенко вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен СМС-сообщением 16 марта, — написал он на странице певца в Instagram.

Он также отметил, что супруга певца не заразилась коронавирусом.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.