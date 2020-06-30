Шоу-бизнес

«Ужасная ночь»: вдова Круга почтила память убитого 18 лет назад мужа

09:57, 01 июля 2020
Ирина Круг Ирина Круг Фото: irinakrug/instagram.com

Ирина Круг почтила память покойного супруга. Михаил Круг, которого назвали королём русского шансона, 18 лет назад был убит в собственном доме в Тверской области.

Михаил Владимирович. Нет тебя 18 лет. Эта ужасная ночь, которую я пережила, потеряв тебя. Больно, обидно. Мы все помним тебя, любим и благодарим! — написала вдова исполнителя.

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Ирина и Михаил познакомились в челябинском клубе «Малахит», где она работала официанткой. В 2001 году влюблённые сыграли свадьбу, а на следующий год на свет появился их общий сын Александр. Спустя месяц после рождения наследника в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Круг был застрелен в своём доме. Преступники беспрепятственно проникли в трёхэтажный коттедж исполнителя. В одной из комнат ворвавшиеся увидели спящую тёщу Круга и стали её избивать. На крики прибежали глава семьи и его жена. Михаил Круг получил два ранения и скончался наутро в больнице.

Певцу было 40 лет. Он известен как автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных в своём жанре. Его хит «Владимирский централ» считается самой известной песней в этом стиле.

С самого начала вокруг убийства строилось множество версий. Продюсер Вадим Цыганов полагал, что имела место попытка ограбления. Популярной была и версия заказного убийства. В 2008 году в Твери арестовали банду «Тверские волки», в одном из членов которой вдова музыканта Ирина Круг опознала человека, проникшего в ту ночь в их дом. 

Как писал NEWS.ru, злоумышленники решили ограбить дом Круга после того, как музыкант отказал лидеру «Тверских волков» Александру Костенко, предлагавшему певцу покровительство за определённую плату.

Костенко поручил своим подручным пробраться в дом Круга и похитить ценные вещи, чтобы впоследствии шансонье был вынужден обратиться к нему за помощью в поисках воров. Однако в ту роковую ночь певец оказался дома. Смертельный выстрел в шансонье произвёл Дмитрий Веселов. Его подельником был Александр Агеев. Осуждённый за убийство на пожизненный срок спустя 17 лет молчания он решился дать признательные показания и раскрыл детали убийства.

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