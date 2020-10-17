Утяшева показала Воле фигуру в латексе после слухов об измене

https://static.news.ru/photo/88783292-1092-11eb-96b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в сторис в Instagram видео с мужем Павлом Волей на котором они собираются на светское мероприятие. Супруга резидента Comedy Club выбрала наряд из латекса, чем восхитила не только Павла Волю, но и своих подписчиков.

Утяшева танцует перед зеркалом, а Павел восхищённо смотрит на жену, которая соблазнительно двигается перед ним.

Супергерой «Женщина-клеёнка», — пошутил над образом любимой Павел.

На днях Сеть облетели фото, на которых Воля запечатлён в компании 16-летней Дарьей Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги, однако выдаёт себя за девятнадцатилетнюю. Как сообщают СМИ, ссылаясь на слухи, девушка употребляет наркотики и часто ведёт себя неадекватно.

Друзья Воли при этом уверены, что все подозрения о связи комика с эскортницей не обоснованы. Резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян встал на защиту коллеги и рассказал, что «если в их семье и был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал, у них с Ляйсан, всё хорошо». Руководитель Comedy Club заверил, что всё это лишь вымысел.

Как писал NEWS.ru, сама звёздная пара не комментирует слухи об измене и вдвоём отправились в путешествие, идиллическими видео из которого Утяшева делится в соцсетях.