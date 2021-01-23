Успенской при разводе придётся делить с мужем недвижимость в США и России

https://static.news.ru/photo/62c505ac-5e2b-11eb-8be9-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Исполнительница шансона Любовь Успенская, прожив в браке с бизнесменом Александром Плаксиным 30 лет, сейчас твёрдо решила развестись. Об этом она рассказала в эфире телешоу.

Завещание надо делать обязательно. Содержание своего разглашать не буду. Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в своё время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет всё делить, — призналась Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Во время бракоразводного процесса королеве шансона придётся поделить с Плаксиным апартаменты в США стоимостью примерно в $1 млн и загородный особняк в Подмосковье, который стоит примерно 150 миллионов рублей.

От Плаксина у Успенской есть дочь Татьяна. Девушка стала скандально известной около года назад после того, как неоднократно публично обвинила мать в том, что та издевалась над ней, искалечив её физически и морально. После этого она уехала жить к отцу в США.

Ранее подписчиков Успенской удивила странная поза, в которой она запечатлена на видео из самолёта, возвращающегося в Москву, сообщал NEWS.ru.