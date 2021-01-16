«Растопырилась»: Успенскую раскритиковали за странную позу в самолёте

https://static.news.ru/photo/227939f0-589f-11eb-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подписчиков Любови Успенской удивила странная поза, в которой она запечатлена на видео из самолёта, возвращающегося в Москву.

Королева русского шансона, сидя на столике возле окна, рассказала о трудностях, с которыми артисты сталкиваются в период пандемии коронавируса. По её словам, перед вылетом необходимо сдать тест, а потом ждать результатов, что не всегда удобно.

Сегодня один выход: чартер, весь коллектив в сборе, прилетели, отработали, сделали праздник, не разочаровали наших организаторов и удачно возвращаемся в Москву. Это выгодно, дешевле и комфортно. Дайте возможность артистам выступать, независимо от всех преград, — сказала артистка.

Однако большей реакции от подписчиков удостоилась поза, которую приняла Успенская. По их мнению, она «очень некрасиво задрала ногу».

Зачем она так сидит перед мужчинами? Растопырилась, — написал один из поклонников.

Другой комментатор заявил, что эта поза — слишком вульгарная для 66-летней певицы.

Позднее публикация исчезла из Instagram Успенской.

Как писал NEWS.ru, ранее Любовь Успенская написала завещание, несмотря на то что пока не жалуется на здоровье.