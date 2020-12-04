Успенская заявила, что её дочь употребляла наркотики

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Певица Любовь Успенская призналась, что её дочь Татьяна Плаксина употребляла наркотики.

Так, признание было сделано в новом выпуске шоу «Пацанки». Успенская участвовала в проекте как гостья и наставница главных героинь программы.

Я на своём примере убедилась, я прошла через такое горе с моей дочерью. Она попробовала ***. Кто-то знает, что это такое? Перуанцы выращивают такую траву, доза была сумасшедшая, конечно, у неё крыша съехала, — отметила Успенская.

Стоит отметить, что версия о наркомании Плаксиной озвучивалась ещё в начале 2020 года. Также изменение поведения девушки часто связывают с сильной травмой лица после аварии в Латинской Америке.

Ранее NEWS.ru писал, что Успенская рассказала, что из-за многочисленных выходок её дочери ей пришлось обратиться к психологу.

По словам исполнительницы шансона, она никогда не думала, что обратится за психологической помощью, но последние события в её жизни надорвали что-то внутри неё.