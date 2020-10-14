Успенская за время карантина уволила своих домработниц

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Участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов за год похудел на 40 килограммов. В планах у него сбросить ещё 20 кг.

При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — это перебор, — рассказал Морозов. Юморист признался, что из-за большого веса у него начались проблемы с женщинами. Тогда он решился на гастрошунтирование....