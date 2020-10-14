Успенская за время карантина уволила своих домработниц

Любовь Успенская за время карантина определила в своём кругу токсичных людей и избавилась от них. Певица призналась, что в 2020 году сменилось всё её окружение.
Вплоть до моей команды, которая со мной сейчас работает. Сменились все! Даже домработницы. И перемены эти однозначно к лучшем, — заявила Успенская
порталуTeleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что у Успенской умер бывший муж. Об это певица написала в своём Instagram. Брак с Юрием Успенским продлился шесть лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен