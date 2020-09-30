Ургант в шутку рассказал, как РФ «уничтожает» мировую валюту

https://static.news.ru/photo/0b85c540-0329-11eb-9876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий Иван Ургант в своём шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил по поводу роста зарубежной валюты по отношению к рублю на Московской бирже.

Он привёл в пример новости из СМИ на эту тему и сказал, что остался недоволен формулировками. По словам Урганта, в заметках не стоит прославлять при помощи глаголов западные валюты. Телеведущий предположил, что новость может выглядеть абсолютно иначе.

Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал её. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно смотрящим в будущее 80 рублям, — привёл шутливый пример информационной заметки Ургант.

Также он уточнил, что рост валюты — это результат тайного российского плана по «уничтожению мировой экономики». Граждане других государств видят, что в РФ отдыхать дешевле, образуется скопление иностранцев у границ, и они начинают «давить друг друга». Таким образом, подчеркнул Ургант, и растёт напряжение.

А мы курс повышаем, и вот когда он уже повышен, россиянин покупает на всю зарплату четыре евро, кладет в конверт, пишет европейский адрес и записку: «Надеюсь, это будет для вас хорошим уроком», — цитирует ведущего «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, Ургант прошёлся очередной порцией шуток по инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он в ироничной форме поддержал тех, кто посчитал церемонию организованной под завесой строгой секретности.

Попутно телеведущий поддел и других звёзд отечественного шоу-бизнеса, в той или иной форме поддержавших Лукашенко.