Ургант спародировал нецензурную брань крымской чиновницы

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял инцидент с матом на совещании с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Накануне министр культуры республики Арина Новосельская позволила себе нецензурно выразиться во время видеоконференции. Произошедший конфуз она объяснила плохо работающей техникой и призналась, что очень переживает из-за случившегося.
Иван Ургант спародировал чиновницу. В начале выпуска программы он обратил внимание на кружку, в которой лежал банан. «*** твою мать, поставили, как обезьяне. Вы чё, обалдели?», процитировал Ургант слова Новосельской. Соведущий призвал шоумена успокоиться. После чего Ургант, как и министр культуры полуострова, несколько раз попросил прощения.
Здесь тишина, но в Министерстве культуры Крыма сейчас смотрят нас, — добавил в конце ведущий.
Видео пародии было
Как писал NEWS.ru, инцидент с Ариной Новосельской произошёл 11 марта. После её нецензурного высказывания глава Крыма сделал замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.