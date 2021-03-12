Ургант спародировал нецензурную брань крымской чиновницы

https://static.news.ru/photo/6a7b086a-8346-11eb-a4fd-96000091f725_660.jpg Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял инцидент с матом на совещании с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Накануне министр культуры республики Арина Новосельская позволила себе нецензурно выразиться во время видеоконференции. Произошедший конфуз она объяснила плохо работающей техникой и призналась, что очень переживает из-за случившегося.

Иван Ургант спародировал чиновницу. В начале выпуска программы он обратил внимание на кружку, в которой лежал банан. «*** твою мать, поставили, как обезьяне. Вы чё, обалдели?», процитировал Ургант слова Новосельской. Соведущий призвал шоумена успокоиться. После чего Ургант, как и министр культуры полуострова, несколько раз попросил прощения.

Здесь тишина, но в Министерстве культуры Крыма сейчас смотрят нас, — добавил в конце ведущий.

Видео пародии было опубликовано в YouTube.

Как писал NEWS.ru, инцидент с Ариной Новосельской произошёл 11 марта. После её нецензурного высказывания глава Крыма сделал замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.