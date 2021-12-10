Ургант посмеялся над решением СК проверить песни Oxxxymiron и Noize MC

Телеведущий Иван Ургант высмеял решение Следственного комитета проверить творчество российских рэперов Oxxxymiron и Noize MC. По его словам, из-за сложности текстов следователям СК РФ понадобится два-три года, чтобы разобрать их. Шутка прозвучала в эфире программы «Вечерний Ургант». Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы на музыкантов некой инициативной группы граждан от лица «группы патриотов». Позже выяснилось, что это была шутка блогера.

Я обращаюсь сейчас ко всем коррупционерам, мошенникам, чиновникам, браконьерам — в общем, всем, кто боится Следственного комитета. Да ко всем россиянам — вы не переживайте, вас никто в ближайшее время не побеспокоит, там следователи сейчас слушают тексты песен Oxxxymiron — это два-три года, чтобы разобрать всё, — заявил Ургант в своей программе.

Он отметил, что сотрудникам СК РФ ещё повезло, что им не поручили проверять Скриптонита, так как в этом случае пришлось бы ещё подключать логопеда и первые полгода разбирать только смысл текста, сказал Ургант, добавив, что это была шутка, и попросил СК не проверять творчество Скриптонита.

Информация о поручении Бастрыкина проверить творчество Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм появилась 5 декабря. Вскоре автор инициативы блогер Дмитрий Якушев признался, что его пост в соцсетях с предложением изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма был шуткой, и призвал СК отменить проверку.

Позже в общественном движении «Ветераны России» сообщили, что намерены уже «по-настоящему» обратиться к Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов. Заодно в организации призвали СК проверить блогера на ложный донос.