Ургант посмеялся над Мишустиным из-за спора с математиком

https://static.news.ru/photo/be0bcc9a-8223-11eb-91b0-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант посмеялся в своём шоу над премьером Михаилом Мишустиным. Глава кабмина поспорил с директором математического центра НГУ Евгением Вдовиным из-за слова «воркшоп».

Мишустину не понравилось, что учёный использовал англицизм и премьер предложил называть событие по-русски — семинар. Но тут же нашлись те, кто вспомнил, что «семинар» — тоже слово иностранное. В итоге мероприятие было решено назвать математической мастерской.

Но и тут особо внимательные математики заметили, что и слово математика, и мастер тоже нерусские. И странно, долго подбирали и спорили, хотя все на поверхности. Вертится же на языке. Такие выражения как не «воршоп», а думное веже или кумекательное вече. Это же первое, что приходит на ум, — высмеял ситуацию шоумен в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале .

Соведущий шоумена Дмитрий Хрусталёв немедленно подлил масла в огонь, указав, что и само слово «премьер-министр» заимствовано из другого языка.

А я тебе хочу сказать, что фамилия Мишустин уравновешивает всё, потому что она уходит корнями в корни. В язьм. На чем Русь стоит, — парировал Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лолита Милявская сразила своим нарядом шоумена Ивана Урганта, в эфир которого пришла на Первом канале. Увидев роскошный бюст звезды эстрады, ведущий едва не лишился дара речи.